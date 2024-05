Bus fährt in Degerschlacht in Haus: Fahrer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DEGERSCHLACHT. Ein Linienbus ist in der Ortsmitte Degerschlacht am späten Sonntagabend in ein Haus gefahren. Gegen 23 Uhr ist der Bus »mit langsamer Geschwindigkeit« in der Leopoldstraße gegen eine Gebäudeecke geprallt, berichtet ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. »Beim Fahrer lag ein medizinischer Notfall vor.« Er habe dann die Kontrolle über den Bus verloren und sei nach links von der Straße abgekommen. Durch den Aufprall hat der Busfahrer leichte Prellungen erlitten, so der Polizei-Sprecher. »Er kam aufgrund des medizinischen Notfalls ins Krankenhaus.« Die drei Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befunden haben, blieben unverletzt.

Am Linienbus ist ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden, am Haus in Höhe von 20.000 Euro, so der Polizei-Sprecher. Noch in der Nacht habe ein Gebäudestatiker das betroffene Haus in Degerschlacht angesehen. »Es war so weit alles in Ordnung«. (GEA)