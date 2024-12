Brennendes Auto: Verkehrsbehinderungen auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein brennendes Fahrzeug sorgt am Samstagvormittag für Verkehrsbehinderungen auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen. Das bestätigte die Polizei auf GEA-Anfrage. Um 9.34 wurde der Polizei ein brennendes Auto in der Nähe des Ausfahrt Jettenburg in Fahrtrichtung Reutlingen gemeldet, berichtet ein Polizei-Sprecher. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer konnte sich selbstständig retten. Zunächst waren beide Fahrspuren gesperrt. Mittlerweile ist die linke Spur befahrbar, so der Polizei-Sprecher.

Klar ist, dass kein Unfall den Brand ausgelöst hat. Was die Brandursache ist, ist noch unklar, so der Polizei-Sprecher. Die Feuerwehr hat den Fahrzeugbrand mittlerweile gelöscht. Eine Kehrmaschine muss die Fahrbahn jetzt noch reinigen. Die Polizei rechnet damit, dass es noch bis etwa 12 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommt. (GEA)