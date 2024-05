Brand in Rottenburger Scheune: Kinder haben gezündelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Die Ursache des Brandes in einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen, bei dem am Montagnachmittag in der Bismarckstraße ein Sachschaden von geschätzten 300.000 Euro entstanden war, ist geklärt. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Hinweise haben die Fahnder des Kriminalkommissariats Tübingen auf die Spur von vier Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren geführt. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, hatten diese sich unberechtigt in der frei zugänglichen Scheune aufgehalten. Mutmaßlich aus kindlichem Leichtsinn heraus zündelten sie in der mit Stroh und Heu gefüllten Scheune. Nachdem sie das Feuer ihrer Meinung nach gelöscht hatten, verließen sie die Örtlichkeit.

Kinder sind nicht strafmündig

Offensichtlich flackerte das Feuer aber wieder auf und führte in der Folge zu dem Brandgeschehen. Die strafunmündigen Kinder, deren Angaben sich mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnissen decken, wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (pol)