Brand in Dettinger Flüchtlingsunterkunft - Ursache unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Brand in einem Abstellraum hat am Sonntagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Schubertstraße für Aufregung gesorgt. Dort war kurz nach 21 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Stuhlkissen in Brand geraten und hatte den Rauchmelder ausgelöst. Das Stuhlkissen konnte von einem Mitarbeiter mittels eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, gelöscht werden. Ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)