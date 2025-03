Bis zu 15 Personen an Handgreiflichkeiten an Reutlinger Nikolaiplatz beteiligt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am Sonntagabend am Reutlinger Nikolaiplatz. Gegen 21.15 Uhr war es zu einem Gespräch zwischen einem 21-Jährigen und einem flüchtig Bekannten sowie einem weiteren Mann gekommen, die den Geschädigten anschließend geschlagen und getreten haben sollen. Als seine 20 und 24 Jahre alten Begleiter schlichtend eingreifen wollten, beteiligten sich Zeugenangaben zufolge offenbar zehn bis 15 weitere Personen an der Auseinandersetzung.

Alle drei Geschädigte erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Die 24-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach der Personengruppe, die augenscheinlich eine Art traditionelle Kleidung getragen haben soll und geflüchtet war, blieb ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (pol)