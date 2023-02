Bilanz der Glätte-Unfälle in der Region Neckar-Alb: zehntausende Euro Schaden

Am Samstagnachmittag und am Sonntagmorgen hatten Autofahrer in der Region Neckar-Alb mit schneeglatten Straßen zu kämpfen.

REUTLINGEN/ESSLINGEN/TÜBINGEN/ZOLLERNALBKREIS. In den vier Landkreisen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen sind mit Einsetzen des langanhaltenden Schneefalls am Samstagmittag bis am Sonntagmorgen insgesamt etwa 75 witterungsbedingte Verkehrsunfälle zu verzeichnen gewesen. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Zwischen Bremelau und Münsingen rutschte am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf der B465 ein 30-jähriger Skoda-Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug in den Graben, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Hierbei entstand rund 15.000 Euro Schaden. Der Wagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

Zwischen Deizisau und Esslingen schleuderte in der Nacht zum Sonntag um 1.30 Uhr auf der L1204 ein 32-jähriger BMW-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn gegen einen Laternenmast. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der beschädigte BMW musste abgeschleppt werden. In Rottenburg kam in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht ein 21-jähriger Ford-Lenker in der Poststraße von der schneeglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sein 23-jähriger Beifahrer und er wurden mutmaßlich unverletzt sicherheitshalber zur Abklärung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand ca. 5.000 Euro Schaden. Der Ford, an dem mehrere Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden.

Bei Burladingen schleuderte am Samstagabend kurz nach 23 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Passat auf der K7158, nahe Hörschwag, aufgrund schneeglatter Fahrbahn in die Leitplanken. Dabei entstand insgesamt etwa 15.000 Euro Schaden. (pol)