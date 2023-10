Biker bricht Auto in Dettingen auf: Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Das Polizeirevier Metzingen erbittet unter Tel. 07123/924-0 Hinweise zu einem Motorradfahrer, der am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Schwöllbogen einen geparkten Pkw aufgebrochen haben soll.

Gegen 20.15 Uhr fuhr nach ersten Feststellungen eine Person mit einem weinroten Sportmotorrad an den zwischen Imbiss und Einkaufswagen-Stand geparkten Pkw VW Golf Plus heran, schlug die Scheibe auf der Beifahrerseite ein und entwendete eine auf dem Sitz liegende Damenhandtasche. Der Täter hängte sich die Tasche um und flüchtete mit dem Motorrad in Richtung Ortsmitte. Auf dem weinroten Motorrad sollen seitlich schwarze Aufkleber angebracht worden sein, der Täter trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm. (pol)