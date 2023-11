Betrunkener randaliert in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein alkoholisierter 38-Jähriger musste am Freitagabend in der Metzgerstraße in Gewahrsam genommen werden, nachdem er sich in einer Freizeiteinrichtung nicht benommen und randaliert hatte. Gegen 21.20 Uhr verließ der Mann die Örtlichkeit und geriet hierbei mit einem 17-jährigen Gast in zunächst verbalen Streit, in dessen Verlauf er den Jüngeren mit Faustschlägen traktierte. Im Anschluss beschädigte er noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen ein geparktes Kleinkraftrad. Gegen die Ingewahrsamnahme und die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme wehrte sich der Mann massiv. Hierbei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst fortsetzen. Der 38-Jährige wurde in einer Gewahrsamszelle untergebracht und sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)