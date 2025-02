Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ist es in der Immanuel-Kant-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 50-jähriger Peugeot Fahrer befuhr die Immanuel-Kant-Straße in Richtung Max-Eyth-Straße und wollte dabei an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug und wich nach rechts aus, wodurch es zur Kollision mit dem geparkten Fahrzeug kam.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Peugeot wurde durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wer von 1,5 Promille. Der Fahrer musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. (pol)