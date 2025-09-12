Betrunkener attackiert Polizisten in Metzingen: Festnahme

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zwei Männer mussten in der Nacht zum Freitag nach Streitigkeiten in einem Lokal in der Nürtinger Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 0.15 Uhr waren die Einsatzkräfte in das Lokal gerufen worden, das ein vorerst Unbekannter ohne zu bezahlen verlassen hatte. Als der augenscheinlich stark alkoholisierte Gast wenig später zurückkehrte, verweigerte der 36-Jährige zunächst mehrfach die Angabe seiner Personalien.

Zwei aggressiven Bekannten des Mannes im Alter von 37 und 46 Jahren, die die polizeilichen Maßnahmen störten, wurde ein Platzverweis erteilt. Der 46-Jährige schlug daraufhin gegen den Außenspiegel eines Streifenwagens und versetzte einem Polizeibeamten einen Faustschlag. Der stark alkoholisierte Mann wurde daraufhin unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um das Ausspülen seiner Augen. Sowohl der 36- als auch der 46-Jährige wurden in Gewahrsam genommen. Ein bei dem Älteren aufgefundenes Faustmesser wurde sichergestellt. Beide Männer sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (pol)