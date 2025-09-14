Betrunkene Pedelecfahrerin kracht in Reutlingen in parkendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine 48-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag in der Ringelbachstraße mit ihrem Pedelec verunfallt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war um 3.30 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs und bog an der Kreuzung zur Waiblinger Straße nach rechts in diese ein. Hierbei verlor die Radlerin die Kontrolle und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes.

Die Frau prallte mit dem Kopf gegen die Fahrerseite und stürzte zu Boden. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde die Verletzte in ein Klinikum eingeliefert. Da die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand, war außerdem eine Blutentnahme erforderlich. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Am geparkten Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 500 Euro beziffert. (pol)