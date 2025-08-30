Betrunkene Fahrerin knallt bei Reutlingen mit Auto auf Leitplanke und fährt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass eine Unfallverursacherin noch in der Nacht zum Samstag ermittelt werden konnte. Gegen 2.10 Uhr wurde der Zeuge auf der Bundesstraße 28 von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen zunächst durch einen Pkw Seat überholt. Nach dem Überholvorgang kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte sie die Fahrt mit auffälliger Fahrweise bis zu ihrer Wohnanschrift fort, wobei ihr der Zeuge folgte.

Noch an der Wohnungstür konnte die Frau durch die zwischenzeitlich verständigte Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die 25-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, weshalb sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ebenso wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft der Führerschein beschlagnahmt. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 750 Euro beziffert. (pol)