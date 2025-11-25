Betrunken und ohne Führerschein zwei Unfälle bei Pfullingen verursacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Unfälle hat ein 22-Jähriger am Dienstag auf seiner Fahrt zwischen Pfullingen und Unterhausen verursacht. Den Ermittlungen des Polizeireviers Pfullingen zufolge kam der Fahrer eines VW am Dienstag, kurz nach 2 Uhr, an der Kreuzung »Südbahnhof« nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Reifen von seinem Golf.

Anschließend fuhr er mit seinem Pkw auf der Felge über mehrere Kilometer weiter und verunfallte kurz vor dem Ortseingang von Unterhausen erneut, indem er von der Fahrbahn abkam und im Graben liegenblieb.

Der alkoholisierte Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde auch Blut entnommen. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt, er wurde abgeschleppt. Neben dem Unfall unter Alkoholeinwirkung muss sich der 22-Jährige auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Die polizeiliche Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs wurden durch die Feuerwehr unterstützt. (pol)