Betrunken bei Pfullingen in Leitplanken gekracht

PFULLINGEN. Trunkenheit im Verkehr dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall sein, welcher sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der L 382 ereignet hat. Gegen 23 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Peugeot 206 die L 382 von Sonnenbühl-Genkingen in Fahrtrichtung Pfullingen.

In einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Fahrzeuglenker nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Beim Zurücklenken verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in die Leitplanken. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem Peugeot-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von über 2,4 Promille, woraufhin bei dem 23-Jährigen eine Blutprobe durchgeführt wurde. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und sichergestellt. Ob der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Pfullingen aufgenommen hat. (pol)