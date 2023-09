Betrüger bringen ältere Frau in Eningen um großen Geldbetrag

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Dreiste Betrüger haben am Dienstag ihr Unwesen in Eningen getrieben und eine ältere Frau um eine größere Bargeldsumme gebracht. Die beiden Männer suchten die Frau am Dienstagmorgen im Betzenriedweg auf und boten ihr an, ihren Hof zu reinigen. Die Seniorin ging darauf ein, hob Geld von ihrem Konto ab und bezahlte die Reinigungsarbeiten. Im Anschluss meinten die Unbekannten, dass die Zwischenräume der Pflastersteine mit Sand befüllt werden müssten und sie dazu eine spezielle Maschine benötigten, was zusätzliche Kosten verursachen würde.

Die Frau ging daraufhin nochmals zur Bank, um weiteres Geld abzuheben. Dies fiel aufmerksamen Bankmitarbeitern auf und da sie einen Betrug witterten, verständigten sie eine Angehörige ihrer Kundin. Die Eningerin ging anschließend zurück und teilte den Männern mit, dass sie kein weiteres Geld für Arbeiten hätte. Die Täter baten sie daraufhin um einen Kaffee und nutzten diese kurze Unachtsamkeit aus, um der Seniorin weiteres Geld aus ihrem Portemonnaie zu stehlen. Dies bemerkte sie erst am Abend.

Bei der Polizei wurde am Folgetag Anzeige erstattet. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Arbeiten unsachgemäß ausgeführt wurden und Betrüger am Werk waren. Zudem stellte sich heraus, dass die Unbekannten in den angrenzenden Straßen Bewohnern ebenfalls Reinigungsarbeiten angeboten hatten und mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Zu den Tätern beziehungsweise ihrem benutzten Pkw liegen noch keine detaillierten Angaben vor. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/9918-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)