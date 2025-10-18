Bei Veranstaltung am BZN in Rommelsbach: Geld aus Handtaschen vieler Schüler gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROMMELSBACH. Einen dreisten Diebstahl gab es laut Polizei am Freitagabend im Bildungszentrum Nord (BZN) im Reutlinger Stadtteil Rommelsbach. Vor Beginn einer Veranstaltung der Abiturklassen in der Aula des BZN hatten zahlreiche Schülerinnen ihre Handtasche in einem angrenzenden Klassenraum abgelegt. Eine Lehrkraft schloss im Anschluss die Türe ab. Die Fenster, die zum Hof führen, waren allerdings weiterhin geöffnet. Im Zeitraum der Veranstaltung von 19.00 bis 20.15 Uhr wurde dieser Zustand von unbekannter Täterschaft ausgenutzt, sodass zahlreiche Handtaschen entwendet wurden. Diese konnten später auf dem Schulhof in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus den Taschen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)