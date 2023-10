Bei Rot gefahren: Fußgänger in Bad Urach schwerverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Schwerste Verletzungen hat ein 39 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Burgstraße im Bereich der Kreuzung Beim Tiergarten/Seilerweg erlitten.

Gegen 20.40 Uhr hatte der Mann Zeugenangaben zufolge bei Rot zeigender Fußgängerampel die Burgstraße aus Richtung der Straße Beim Tiergarten überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mini One einer 59-Jährigen, die bei Grün von der Burgstraße herkommend geradeaus in Richtung Ulmer Straße fahren wollte. Der 39-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Am Fahrzeug, das abgeschleppt und sichergestellt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Bis zum Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle gegen Mitternacht, mussten der Streckenabschnitt voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (pol)