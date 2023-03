Bei Eningen mit dem Auto überschlagen - Ursache unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ohne größere Blessuren hat ein Autofahrer den Überschlag mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag auf der L380 überstanden. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Dacia kurz vor 16.30 Uhr von Würtingen in Richtung Eningen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Im Anschluss überschlug sich der Pkw einmal und kam im Bankett entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

An dem älteren Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Nach einer notärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle konnte der Fahrer nach Hause entlassen werden. (pol)