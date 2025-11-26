Bei Ammerbuch alkoholisiert in Gegenverkehr geraten: 60.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt seit Dienstagabend gegen eine 53-Jährige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Die Frau befuhr mit ihrem Peugeot gegen 21.30 Uhr die K 6916 von Reusten in Richtung Breitenholz und geriet hierbei im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes CLA eines 59-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch entstand infolge des heftigen Zusammenpralls an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von knapp 60.000 Euro.

Diese wurden von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert. Noch während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der 53-jährigen Unfallverursacherin deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein Vortest führte zu einem Wert von über zwei Promille. Die Frau musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe abgeben, sondern auch ihren Führerschein. (pol)