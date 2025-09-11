Bauarbeiter stürzt in Dettingen von Gerüst und verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 41 Jahre alter Arbeiter bei einem Sturz am Donnerstagvormittag in Dettingen/Erms in der Burgstraße erlitten. Das berichtet die Polizei. Der Mann befand sich gegen 11.20 Uhr auf einem Gerüst der dortigen Baustelle, von dem er aus noch ungeklärter Ursache stürzte. Der 41-Jährige wurde mithilfe einer Drehleiter von der Feuerwehr gerettet und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)