B28 bei Bad Urach voll gesperrt: Lastwagen brennt komplett aus

BAD URACH. Die B28 auf der Höhe von Hengen ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Lastwagen ist dort ausgebrannt, das bestätigt die Polizei. Eine Umleitung über Hengen ist eingerichtet. Um 9.44 Uhr ist die Polizei alarmiert worden, die Aufräumarbeiten laufen noch und werden voraussichtlich noch einige Stunden dauern, da ein Spezialunternehmen anrücken muss. Was genau in Brand geraten ist, ist noch unklar. Geladen hatte der Wagen Stahl. Der Lastwagen steht zwischen der ersten und zweiten Ausfahrt auf der B28. Ein Abschleppunternehmen ist bereits vor Ort. (sapo)