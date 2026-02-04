B28: Autofahrer übersieht Stau-Ende bei Metzingen - Ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Unachtsamkeit dürfte derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmittag auf der B28 zwischen Metzingen und Reutlingen ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 13.45 Uhr die Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen. Zu spät erkannte er, dass der Verkehr auf Höhe des Parkplatzes Doppelposten ins Stocken kam und sich staute. Er versuchte noch, die Spur zu wechseln, krachte in der Folge aber ins Heck eines am Stauende stehenden Porsche Cayenne eines 35-Jährigen. Dabei erlitt der Porsche-Fahrer leichte Verletzungen, konnte aber nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos, an den ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (pol)