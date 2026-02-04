B28: Auto kommt zwischen Metzingen und Reutlingen von Straße ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Derzeitigen Kenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 25-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B28. Die junge Frau war gegen 10.50 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Wagen auf dem gerade verlaufenden Streckenabschnitt zunächst nach rechts auf den Standstreifen.

Beim Gegenlenken übersteuerte sie das Auto so, dass sie die Kontrolle über den BMW verlor und zwischen der Leitplanke und der Böschung nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte sie mit der Fahrerseite gegen die Leitplanke, woraufhin der Wagen gegen die Böschung schleuderte und nach rund 30 Metern mit der Front zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Ein Rettungswagen brachte die 25-Jährige nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Leitplanken dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)