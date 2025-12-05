Autounfall bei Lichtenstein löst größere Suchaktion nach flüchtigem Fahrer aus

Zwei Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der K6711 verletzt worden. (Symbolbild)

LICHTENSTEIN. Zwischen Holzelfingen und Ohnastetten hat sich am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das bestätigte die Polizei auf GEA-Anfrage.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierten auf der Kreisstraße 6711 ein VW Polo und ein Mercedes seitlich miteinander. Der Mercedes war anschließend nicht mehr bremsfähig und rollte rund 200 Meter weiter, bevor er zum Stillstand kam. Der Fahrer des VW Polo verließ laut Polizei unmittelbar nach dem Unfall sein Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Eine groß angelegte Suchaktion wurde daraufhin gestartet. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort, das Deutsche Rote Kreuz mit rund 60 Helferinnen und Helfern.

Große Suchaktion gestartet

Kurz vor Mitternacht fanden Einsatzkräfte den flüchtigen 40-Jährigen schließlich leicht verletzt in der Nähe seiner Wohnung. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin einbehalten.

Der 60-jährige Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht. Angaben zur Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (GEA)