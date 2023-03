Autokollision in Reutlingen - Führerschein einbehalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es laut Polizei am Sonntagmorgen in der Justinus-Kerner-Straße gekommen. Gegen 7.45 Uhr bog ein 21 Jahre alter Mann mit einem Mercedes von der Heppstraße nach rechts in die Justinus-Kerner-Straße ab, wobei der Wagen ins Schleudern geriet. In der Folge kam das Fahrzeug zu weit nach links und stieß auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 54-Jährigen zusammen. Dabei dürfte an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein. Da ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen einen vorläufigen Wert von annähernd einem Promille ergab, musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. (pol)