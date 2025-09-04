Autofahrerin bei nächtlichem Unfall in Trochtelfingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Noch unklar ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 53-Jährige am frühen Donnerstagmorgen auf der B313 verursacht hat. Die Frau war gegen 2.30 Uhr mit ihrem Ford Focus auf der Bundesstraße in Richtung Sigmaringen unterwegs, als sie ohne Beteiligung anderer im Bereich der Ortsumgehung Trochtelfingen mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort schrammte sie zunächst an den Leitplanken entlang, bevor der Ford frontal gegen das massive Brückengeländer aus Stahl krachte. Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde das Heck des Wagens aufgestellt und blieb auf den Leitplanken stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

An ihrem Ford, der in der Folge abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 15.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen dürfte sich zusätzlich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 3.30 Uhr gesperrt werden. (pol)