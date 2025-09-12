Autofahrer streift Leitplanke bei Metzingen: Verletzt aus dem Wagen gerettet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B312 mit den Leitplanken kollidiert. Der 23 Jahre alte Mann war dort mit seinem VW Golf gegen 16.20 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als ein 67-jähriger Mini-Lenker über den Einfädelungsstreifen von der B28 auf den rechten Fahrstreifen der B 312 wechselte.

Der 23-Jährige fuhr auf die linke Spur und streifte die linken Leitplanken. Hierbei wurde er verletzt und musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Auto gerettet werden. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung kam er in der Folge in eine Klinik. Am VW Golf sowie den Leitplanken war Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. (pol)