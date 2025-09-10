Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radler verletzt sich in St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Leichte Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 77-Jähriger war gegen 17.20 Uhr mit einem VW auf der K 6710 von Ohnastetten herkommend unterwegs. Beim Einfahren in die L 380 missachtete der Pkw-Lenker die Vorfahrt des 17-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Gächingen fuhr.

Der Zweiradlenker konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Auto nicht verhindern. Im Anschluss stürzte er auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Der 17-Jährige wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.500 Euro geschätzt. (pol)