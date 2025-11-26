Autofahrer missachtet Vorfahrt in Tübingen: Radlerin verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen hat eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten. Ein 40-jähriger Fahrer einer Mercedes B-Klasse befuhr gegen 19 Uhr die Schweickhardtstraße und bog nach links in die Eisenhutstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 49-jährigen Radfahrerin, die auf der Eisenhutstraße in Richtung Königsberger Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich hierbei verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (pol)