Auto prallt in Pfullingen gegen Baum: Beifahrer schwer verletzt

PFULLINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Samstagabend in Pfullingen gekommen, teilte die Polizei mit. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Nissan Micra den Elisenweg aus Richtung Ursulaberg kommend in Richtung Pfullingen. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde sein 24-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Dieser musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 6.500 Euro. (pol)