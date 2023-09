Auto prallt in Metzingen auf Fahrrad: Radler wird leicht verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw ist es am Donnerstagnachmittag gekommen. Kurz vor 15.25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Radler den Feldweg von Dettingen in Richtung Traubenstraße. An der Kreuzung mit dem von den Weinbergen herkommenden Feldweg kollidierte er mit der linken Front des von rechts kommenden Ford Kuga eines 59-Jährigen. Der Senior stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.100 Euro. (pol)