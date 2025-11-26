Auto prallt auf Rad in Tübingen: Biker verletzt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen musste ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Tübingen in eine Klinik gebracht werden. Ein 38-Jähriger wollte gegen 19.20 Uhr mit einem Opel Corsa von einem Tankstellengelände herkommend auf die Reutlinger Straße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 22-jährigen Radler, der mit seinem Rennrad auf dem Radfahrstreifen stadteinwärts fuhr. Durch die Kollision stürzte der junge Mann zu Boden und verletzte sich hierbei. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (pol)