Auto macht sich selbstständig in Zwiefalten und knallt gegen Fassade in Zwiefalten

ZWIEFALTEN. Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagabend in der Gustav-Werner-Straße ereignet hat. Gegen 19.50 Uhr parkte ein 48-Jähriger seinen VW Touran auf einer dortigen Parkfläche, ohne das Fahrzeug gegen Wegrollen ausreichend zu sichern. Der Pkw setze sich in der Folge aufgrund des abschüssigen Geländes eigenständig in Bewegung und rollte über die angrenzende Fahrbahn und einen Gehweg, bevor er schlussendlich gegen die Fassade einer medizinischen Einrichtung prallte. Der entstandene Schaden am Gebäude wird auf circa 8.000 Euro beziffert, der Sachschaden am VW beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (pol)