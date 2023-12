Auto kracht in Roller in Riederich - 16-jähriger Rollerfahrer erleidet schwere Verletzungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Die Missachtung der Vorfahrt hat am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Metzinger Straße / Im Dorf geführt. Eine 48-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW up! auf der Straße Im Dorf unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Metzinger Straße einbiegen. Dazu hielt sie zunächst auch an. Beim Anfahren übersah sie einen vorfahrtberechtigten, von links kommenden Piaggio-Roller, dessen 16 Jahre alter Fahrer nicht mehr schnell genug reagieren konnte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Roller, bei der der Rollerfahrer so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von insgesamt knapp 4.000 Euro entstanden ist, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (pol)