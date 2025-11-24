Auto geht auf der B27 bei Dußlingen der Sprit aus und bliebt liegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Eine Polizeistreife ist am Sonntagabend auf einen abgestellten Pkw auf der B27 bei Dußlingen aufmerksam geworden. Bei der Überprüfung des Skoda gegen 19 Uhr stellte sich nicht nur heraus, dass dem 25-jährigen Fahrzeuglenker kurz vor der Tunneleinfahrt bei Dußlingen in Fahrtrichtung Hechingen der Sprit im Fahrzeug ausgegangen war, sondern auch, dass für den Wagen gar keine gültige Versicherung bestand. Das berichtet die Polizei.

Die nächtliche Gefahrenstelle an der Bundesstraße wurde bis zur Entfernung des Pkw abgesichert. Der 25-Jährige sieht nun neben einem Bußgeldverfahren wegen des ohne Kraftstoff liegengebliebenen Pkw auch einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. (pol)