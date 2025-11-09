Auto fängt Feuer nach Zusammenprall in Mössingen: Eine Leichtverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Eine Leichtverletzte, ein brennendes Fahrzeug und eine Vollsperrung sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der B27 bei Mössingen ereignet hat. Eine 38-jährige Autofahrerin war mit ihrem Ford Fiesta gegen 14.20 Uhr auf der B 27 bei Mössingen unterwegs. Hierbei bemerkte sie einen vor ihr verkehrsbedingt stehenden VW Passat zu spät und fuhr auf diesen auf. In Folge des Zusammenstoßes fing der Ford Fiesta im Motorraum Feuer.

Die 31-jährige Beifahrerin des VW Passat verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten, die Unfallaufnahme und die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe musste die B 27 zeitweise voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 30.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. (pol)