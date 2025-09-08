Auto erfasst Pedelec-Fahrerin in Münsingen - Krankenhaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜSNINGEN. Zur Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ist es am Montagvormittag in Münsingen gekommen. Gegen 10.45 Uhr war eine 65 Jahre alte Frau auf ihrem Pedelec auf der Straße Kegelgraben in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte nach dem Vorbeifahren an rechts geparkten Fahrzeugen und einem entsprechenden Handzeichen nach links in den Auinger Weg abbiegen.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 19-Jähringen, der die Radlerin in diesem Moment überholen wollte. Die Frau stürzte in der Folge zu Boden. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Am Pedelec war geringer Sachschaden entstanden. Beschädigungen am Auto waren augenscheinlich nicht feststellbar. (pol)