Auto dreht sich nach Unfall in Reutlingen und prallt gegen Mast

REUTLINGEN. Mehrere Personen sind nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 14 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit einem 3er BMW auf der Straße In Laisen unterwegs und fuhr den derzeitigen Ermittlungen zufolge bei Rot zeigender Ampel in die Kreuzung mit der Stuttgarter Straße ein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem BMW einer 21-Jährigen, die dort in Richtung Metzingen fuhr. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen der 29-Jährigen und stieß noch gegen einen Masten. Die beiden Frauen sowie ein 29-jähriger Mitfahrer im 3er BMW wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 16.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. (pol)