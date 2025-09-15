Auto brennt auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/METZINGEN. Ein technischer Defekt ist derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Sonntagmittag auf der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen. Ein 51-Jähriger befuhr kurz vor 14 Uhr die Bundesstraße in Fahrrichtung Metzingen und bemerkte dabei eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum seines VW Tiguan. Ihm gelang es den Wagen am Fahrbahnrand abzustellen, bevor dieser zu brennen begann. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte der Motorraum des Pkw aus. Es entstand ein Schaden von circa 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte das Fahrzeug ab. Zur Reinigung der Brandstelle und dem Einsammeln ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei im Einsatz. (pol)