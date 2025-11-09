Auto überschlägt sich in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Am Samstagabend ist es auf einem Feldweg nördlich des Pliezhausener Ortsteils Rübgarten auf einem Feldweg Gemarkung Pliezhausen zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes einen Feldweg von Gniebel kommend in Richtung Franzosendenkmal. Hierbei kam der Mercedes augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf streifte der Fahrer mit seinem Mercedes einen Baum und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Letztlich kam das Fahrzeug nach dem Überschlag in einem Graben in Unfallendstellung zum Stehen. Der 18-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin blieben bei diesem Unfallgeschehen eigenen Angaben zu Folge unverletzt.

Der Mercedes, der aufgrund der Unfallbeschädigungen nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Mercedes auf etwa 50.000 Euro. Ob durch den Unfall Flurschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Da sich aufgrund des Unfallhergangs der Anfangsverdacht einer Straßenverkehrsgefährdung ergab, wurde der Führerschein des 18-jährigen Unfallverursachers noch vor Ort beschlagnahmt. (pol)