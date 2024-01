Auto überschlägt sich bei Pliezhausen und rutscht in Straßengraben

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an einem Pkw entstanden, berichtet die Polizei. Kurz vor 8.30 Uhr war eine 27-Jährige mit einem Citroen auf einem geteerten Feldweg zwischen Dörnach und Pliezhausen unterwegs. Auf schneebedeckter Fahrbahn verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in den Straßengraben. Dort überschlug sich ihr Pkw an der Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau begab sich im Anschluss selbstständig zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. (pol)