Auto überschlägt sich bei Hayingen

Ein fuhr bei Hayingen in einen Graben und überschlug sich anschließend.

HAYINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L 249 entstanden. Ein 53-Jähriger war gegen 18.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz GLC auf der schneebedeckten Landstraße von Oberwilzingen herkommend in Richtung Hayingen unterwegs.

Auf Höhe einer Parkbucht geriet er mit seinem Wagen ins Rutschen und fuhr in einen etwa 50 Zentimeter tiefen Graben. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen nach nicht verletzt. Sein Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (pol)