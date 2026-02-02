Auto überschlägt sich bei Ammerbuch mehrfach: Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Schwer verletzt wurde ein 49-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B296. das berichtet die Polizei. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Herrenberg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam er mit seinem Wagen in einer leichten Rechtskurve zwischen den Abfahrten Reusten und Breitenholz nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Ford auf den angrenzenden Feldern und blieb letztendlich nach rund 200 Metern auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Der Schwerverletzte wurde anschließend nach einer notärztlichen Erstbehandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Fiesta, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 3.000 Euro entstanden sein dürfte, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz. (pol)