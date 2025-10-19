Auto überschlägt sich auf B28 bei Reutlingen: Fahrer und dreijährige Tochter unverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 28 in Reutlingen zwischen den Anschlussstellen Industriegebiet-West und Betzingen zu einem Unfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Das teilte die Polizei mit. Der 44-jährige Unfallverursacher wollte vom Beschleunigungsstreifen aus mit seinem Dacia Duster auf die B28 in Fahrtrichtung Reutlingen einfahren. Hierbei übersah er einen Ford Fiesta, der sich bereits auf der rechten Fahrspur befand. Der 43-jährige Ford-Fahrer, der zusammen mit seiner dreijährigen Tochter unterwegs war, wich auf die linke Fahrspur aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein auf der linken Spur fahrender Fiat Ducato konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Ford, welcher infolge der Kollision in die linke Leitplanke geschoben wurde.

Das Fahrzeug schleuderte im weiteren Verlauf an den rechten Fahrbahnrand, überschlug sich und kam in der angrenzenden Böschung zur Endlage. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen ausgerückt war, rettete die Personen aus dem überschlagenen Pkw und leuchtete die Unfallstelle aus. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Der Ford musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden, zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Der Sachschaden wird insgesamt auf circa 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die B28 in Fahrtrichtung Reutlingen bis 21 Uhr gesperrt. (pol)