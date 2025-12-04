Ausmaß der Verletzung unbekannt: Bauarbeiter in Tübingen stürzt von Hebebühne

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Schloßbergstraße am Mittwochvormittag ist ein Mann mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Der 51-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit Arbeiten auf einer Hebebühne beschäftigt, als er aus noch unklarer Ursache von dieser zu Boden stürzte. Zur Bergung des Verletzten aus dem Obergeschoss des Hauses wurde auch eine Drehleiter der Feuerwehr eingesetzt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)