Auffahrunfall bei Neckarzenzlingen sorgt für Stau auf der B312

NECKARTENZLINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwoch auf der B312 ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 6.45 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und krachte mit dem Transporter nahezu ungebremst ins Heck eines Audi. Die 42 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Mit dem Sprinter war auch noch ein nachfolgender Peugeot kollidiert, dessen Fahrer im Alter von 23 Jahren es nicht mehr geschafft hatte, anzuhalten. Der Blechschaden an den Autos wird auf 15 000 Euro geschätzt. Die B 312 war bis 9.30 Uhr voll gesperrt. (pol)