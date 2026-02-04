Auffahrunfall bei Metzingen: 12.000 Euro Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Leicht verletzt wurde ein 55-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B28 auf Höhe des Parkplatzes Doppelposten. Ein 67-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit seinem Hyundai i30 auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei übersah er, dass der mit seinem Hyundai Tucson vor ihm fahrende 55-Jährige seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern musste und krachte ihm ins Heck. Beide Fahrer wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ob der Unfallverursacher verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. Beide Autos an denen Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (pol)