Auffahrunfall an Nehrener Bahnschranke: Frau in Taxi verletzt

NEHREN. Eine 61-Jährige, die als Fahrgast in einem Taxi mitfuhr, hat sich bei einem Auffahrunfall in der Bahnhofstraße am Mittwochmittag leichte Verletzungen zugezogen. Zuvor befuhr gegen 13.30 Uhr ein 28-Jähriger mit einem Mercedes Taxi die Bahnhofstraße und musste hierbei an einem beschrankten Bahnübergang verkehrsbedingt anhalten. Dies wurde durch einen nachfolgenden Peugeot, den ein 49 Jahre alter Mann steuerte, zu spät bemerkt. Dieser prallte infolgedessen auf das Heck des Mercedes. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von geschätzten 4.000 Euro. (pol)