Auf Gegenfahrbahn gekommen: 30.000 Euro Schaden nach Unfall in Reutlingen

REUTLINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Reutlingen entstanden. Eine 49-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Audi A4 auf der August-Lämmle-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Eninger Weg bog die Frau mit ihrem Wagen der Vorfahrtsstraße folgend nach links ab, sagt die Polizei.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr sie nicht weit genug rechts und stieß mit dem entgegenkommenden Seat eines 50 Jahre alten Mannes zusammen, der der August-Lämmle-Straße nach rechts folgen wollte. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)