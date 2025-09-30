Audi kracht in Bad Urach gegen Ampel: Mitfahrerin schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag erlitten. Kurz vor 12.30 Uhr war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Audi Q5 auf der Ulmer Straße in Richtung der Straße Beim Tiergarten unterwegs. Dabei geriet er mit dem Wagen nach rechts auf den Gehweg, worauf der Audi frontal mit einem Ampelmast kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Fahrzeug sämtliche Airbags aus. Beim Unfall wurde eine 56 Jahre alte Mitfahrerin im Audi nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Auch der Fahrer sowie zwei weitere Insassen des Wagens kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden steht abschließend noch nicht fest. (pol)